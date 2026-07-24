Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 12:35

«Она мне изменила!»: ростовчанин пытался вернуть деньги за букет роз за 10 тысяч рублей

Мужчина из Ростова пытался вернуть деньги за розы для неверной подруги
Ирина ГЕРЦ
Ростовчанин пытался вернуть деньги за букет роз, узнав, что его бросила женщина

Ростовчанин пытался вернуть деньги за букет роз, узнав, что его бросила женщина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Флорист из Ростова-на-Дону Мария рассказала о самых курьезных случаях за год работы. Самая эмоциональная ситуация случилась, когда солидный мужчина купил букет красных роз за 10 тысяч рублей, но через час вернулся в ярости с требованием возврата. Оказалось, пока он ехал к любимой, та сообщила ему об измене и уходе к другому. «Зачем я вообще тратился?» — кричал покупатель. Поскольку цветы возврату не подлежат, флорист дала ему выговориться, и в итоге он успокоился и оставил букет в подарок.

Еще один конфуз произошел, когда Мария по ошибке спросила у парня, который выбирал цветы в компании старшей женщины: «Для мамы берете?». Спутница оказалась его невестой и устроила грандиозный скандал. «Какая я ему мама, у нас скоро свадьба!» — возмущалась она. Паре пришлось уйти без цветов, а флорист усвоила урок на всю жизнь.

Самым странным заказом стал траурный букет с черной лентой, к которому в комментариях попросили приложить открытку с одним словом: «Поздравляю!». Мария признается: она так и не поняла, была ли это чья-то злая шутка, попытка насолить врагу или глупая ошибка.

- Но заказ я собрала по инструкции. Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза человеку, который сделал такой заказ, - рассказала девушка корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».