«Она мне изменила!»: ростовчанин пытался вернуть деньги за букет роз за 10 тысяч рублей

Ростовчанин пытался вернуть деньги за букет роз, узнав, что его бросила женщина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Флорист из Ростова-на-Дону Мария рассказала о самых курьезных случаях за год работы. Самая эмоциональная ситуация случилась, когда солидный мужчина купил букет красных роз за 10 тысяч рублей, но через час вернулся в ярости с требованием возврата. Оказалось, пока он ехал к любимой, та сообщила ему об измене и уходе к другому. «Зачем я вообще тратился?» — кричал покупатель. Поскольку цветы возврату не подлежат, флорист дала ему выговориться, и в итоге он успокоился и оставил букет в подарок.

Еще один конфуз произошел, когда Мария по ошибке спросила у парня, который выбирал цветы в компании старшей женщины: «Для мамы берете?». Спутница оказалась его невестой и устроила грандиозный скандал. «Какая я ему мама, у нас скоро свадьба!» — возмущалась она. Паре пришлось уйти без цветов, а флорист усвоила урок на всю жизнь.

Самым странным заказом стал траурный букет с черной лентой, к которому в комментариях попросили приложить открытку с одним словом: «Поздравляю!». Мария признается: она так и не поняла, была ли это чья-то злая шутка, попытка насолить врагу или глупая ошибка.

- Но заказ я собрала по инструкции. Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза человеку, который сделал такой заказ, - рассказала девушка корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».