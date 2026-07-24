Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 13:06

На обустройство туристского центра в Саках потратят почти 38 млн рублей

Работы выполнят до 1 декабря
Алексей ЕЛАГИН
На обустройство туристского центра в Саках потратят почти 38 млн рублей

На обустройство туристского центра в Саках потратят почти 38 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Саках планируют обустроить туристский центр, на эти цели потратят почти 38 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «АТ-80». Компания должна выполнить комплексное обустройство туристского центра «Город Саки – источник силы и здоровья». За это компания получит 37 978 421 рубль 34 копейки.

«Предельный срок, на который заключается контракт, – 1 декабря 2026 года», – говорится в распоряжении.