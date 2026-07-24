На обустройство туристского центра в Саках потратят почти 38 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Саках планируют обустроить туристский центр, на эти цели потратят почти 38 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «АТ-80». Компания должна выполнить комплексное обустройство туристского центра «Город Саки – источник силы и здоровья». За это компания получит 37 978 421 рубль 34 копейки.

«Предельный срок, на который заключается контракт, – 1 декабря 2026 года», – говорится в распоряжении.