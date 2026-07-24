Севастопольцу грозит срок за незаконное техобслуживание вооружения иностранного государства

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА.

УФСБ Крыма и Севастополя пресекла деятельность севастопольца, незаконно обслуживавшего вооружение иностранного государства, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что житель Севастополя, имеющий многолетний опыт ремонта вооружения, установил контакт с иностранным научно-исследовательским институтом и предложил услуги по дефектованию корабельных артиллерийских установок для оборонного ведомства этой страны. Таким образом были нарушены интересы России в области военно-технического сотрудничества.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю против подозреваемого возбудил уголовное дело о незаконном предоставлении услуг иностранному лицу, в отношении которого установлен экспортный контроль. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.