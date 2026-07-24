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НовостиЧто происходит24 июля 2026 13:25

Севастопольцу грозит срок за незаконное техобслуживание вооружения иностранного государства

Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы
Анастасия БУРМИСТРОВА
Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

УФСБ Крыма и Севастополя пресекла деятельность севастопольца, незаконно обслуживавшего вооружение иностранного государства, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что житель Севастополя, имеющий многолетний опыт ремонта вооружения, установил контакт с иностранным научно-исследовательским институтом и предложил услуги по дефектованию корабельных артиллерийских установок для оборонного ведомства этой страны. Таким образом были нарушены интересы России в области военно-технического сотрудничества.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю против подозреваемого возбудил уголовное дело о незаконном предоставлении услуг иностранному лицу, в отношении которого установлен экспортный контроль. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.