В Крыму простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

Фото: пресс-служба администрации Алушты

В пятницу, 24 июля, в Алуште простились с рядовым Виктором Федоровым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Галина Огнева.

В марте 2026 года алуштинец подписал контракт с войсковой частью 78064. Он стал участником СВО.

«Виктор Викторович сражался, как истинный патриот, мужественно защищал свободу, независимость и Конституционный строй России, Отечество и жителей города Луганска», – написала Огнева.

Военнослужащий погиб. Это произошло 11 июля. Руководитель администрации выразила соболезнования родным и близким погибшего. С военнослужащим простились в Алуште.