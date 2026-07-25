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НовостиОбщество25 июля 2026 2:12

Погода на 25 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
В Крыму лето

В Крыму лето

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

25 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северный 8-13 м/с. Тепло 26...28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...24°, северный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Алуште +23°...+24°, северный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Евпатории +23°…+25°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +22°…+23°, северный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Феодосии +22°… +23°, северный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Черноморском +22°…+25°, северный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +24°… +25°, северный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Бахчисарае +21°…+23°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.

Температура воды в Черном море +24…+26°, в Азовском +26°.