Погода на 26 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
26 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Тепло 26...28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...24°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Алуште +23°...+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Евпатории +23°…+27°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +22°…+23°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, дождь.
В Феодосии +22°… +23°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Черноморском +22°…+25°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, дождь.
В Джанкое +24°… +26°, северный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Бахчисарае +21°…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
Температура воды в Черном море +24…+26°, в Азовском +26°.