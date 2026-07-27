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НовостиОбщество27 июля 2026 1:41

Погода на 27 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Купальный сезон в разгаре

Купальный сезон в разгаре

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

27 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...25°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +23°...+26°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +23°…+26°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +22°…+24°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +22°… +27°, южный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +22°…+26°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +27°… +30°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +25°…+27°, западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, дождь.

Температура воды в Черном море +24…+26°, в Азовском +26°.