Погода на 27 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
27 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Тепло 27...29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...25°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +23°...+26°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +23°…+26°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +22°…+24°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +22°… +27°, южный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Черноморском +22°…+26°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +27°… +30°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +25°…+27°, западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, дождь.
Температура воды в Черном море +24…+26°, в Азовском +26°.