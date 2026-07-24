В Крыму разрабатывают платформу для домашних логопедических занятий

В Крыму разрабатывают интерактивную платформу для домашних логопедических занятий с детьми Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму разрабатывают интерактивную платформу для логопедических занятий с детьми в домашних условиях. Автор проекта — студент Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Владислав Кукурика. В эфире «Радио Крым» он рассказал, что разработка основана на открытой модели искусственного интеллекта, которую дообучают на данных детей, собранных с согласия родителей.

По словам разработчика, точность распознавания речи на текущем этапе достигает примерно 90%. Проект уже получил поддержку в виде гранта по программе «Студенческий стартап», что позволит продолжить его развитие и внедрение. Платформа призвана помочь родителям организовать эффективные логопедические занятия с детьми без необходимости постоянного посещения специалиста.