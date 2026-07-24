Во время рыбалки в Севастополе погиб мужчина

В Севастополе это второе за лето происшествие на воде со смертельным исходом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе на рыбалке погиб человек, об этом проинформировало региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 24 июля. Мужчину примерно 60 лет, который рыбачил между пляжами «Песочный» и «Солнечный», нашли в воде без признаков жизни около 14:00. Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось. Это уже второе за лето трагическое происшествие на воде в регионе.

Спасатели призывают не ходить на пляж в одиночку, оценивать свои возможности, следить за погодой и самочувствием.