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НовостиЧто происходит24 июля 2026 15:13

Во время рыбалки в Севастополе погиб мужчина

Тело мужчины возрастом около 60 лет было обнаружено в море без признаков жизни
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Севастополе это второе за лето происшествие на воде со смертельным исходом.

В Севастополе это второе за лето происшествие на воде со смертельным исходом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе на рыбалке погиб человек, об этом проинформировало региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 24 июля. Мужчину примерно 60 лет, который рыбачил между пляжами «Песочный» и «Солнечный», нашли в воде без признаков жизни около 14:00. Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось. Это уже второе за лето трагическое происшествие на воде в регионе.

Спасатели призывают не ходить на пляж в одиночку, оценивать свои возможности, следить за погодой и самочувствием.