Жители Алушты смогут подать заявления на выплату компенсаций из-за отключений света

Жители Алушты смогут подать заявления на компенсации за отключения света. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алуште жители могут подать заявления на получение компенсаций за перебои с электричеством. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

По словам Огневой, сейчас аварийные бригады делают все возможное для восстановления электроснабжения, а предприятие «Крымэнерго» обновляет список абонентов, отключенных от электроснабжения более чем на 48 часов. После проверки информации на портале «Госуслуги» жители смогут подать заявку на получение компенсационных выплат.

Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии: +7 (978) 965-46-85.