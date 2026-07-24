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НовостиЧто происходит24 июля 2026 16:03

Пострадавшие от ЧС ялтинцы могут подать заявление на выплаты онлайн

Сделать это можно через «Госуслуги»
Анастасия БУРМИСТРОВА
Выплату смогут получить те, кто остается без электричества более двух дней.

Выплату смогут получить те, кто остается без электричества более двух дней.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ялтинцы, которые уже более двух дней остаются без электроснабжения, могут оформить заявление на получение единовременной выплаты через портал «Госуслуги», информирует пресс-служба Министерства труда Республики Крым.

На «Едином портале государственных и муниципальных услуг» доступны формы заявлений для получения единовременной денежной выплаты при нарушении условий жизнедеятельности для жителей Ялты, Алупки, Гаспры, Гурзуфа, Краснокаменки, Даниловки, Линейного, Партизанского, Кореиза, Ливадии, Виноградного, Курпат, Высокогорного, Ореанды, Горного, Куйбышево, Охотничьего, Массандры, Отрадного, Восхода, Никиты, Оползневого, Советского, Симеиза, Берегового, Голубого Залива, Кацивели, Паркового и Понизовки.