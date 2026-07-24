В очереди у Крымского моста находятся более 1200 автомобилей

У Крымского моста в очереди скопилось свыше 1200 машин. Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

У Крымского моста скопилось 1220 машин, при этом очереди образовались с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в канале, который освещает ситуацию на подъездах к мосту.

По данным на 19:00, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр стояло 600 автомобилей. Время ожидания составит около двух часов. В то же время со стороны Керчи насчитывалось 620 автомобилей, ожидающих досмотра.

Напомним, 24 июля мост был перекрыт более двух часов. Движение было восстановлено примерно в 17:40.