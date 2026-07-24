Почти 20 кг мяса с истекшим сроком годности нашли на крымском предприятии

В Белогорском районе нашли почти 30 кг опасной мясной продукции. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили небезопасную продукцию на предприятии в Белогорском районе Крыма. Общий вес изъятых товаров составил 29,5 кг.

Инспекторы обнаружили говядину с истекшим сроком годности весом 17,9 кг, копченое мясо 5,1 кг и жир 6,5 кг без маркировки, дат выработки и срока годности.

Специалисты Россельхознадзора также отметили плохое состояние производственных помещений. Пол оказался не водонепроницаемым, что затрудняло уборку и дезинфекцию. Предприятие не предоставило протоколы испытаний продукции на микробиологические показатели и содержание антибиотиков. В том числе не было журналов учета и контроля поступающего сырья, кроме того, отсутствовал журнал контроля качества и реализации готовой продукции.

В связи с выявленными нарушениями против предприятия возбуждено возбуждено дело об административном правонарушении.