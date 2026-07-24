Крымчане должны получить выплаты за поврежденное жилье и автомобили в течение 3 дней

Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

Жители Крыма, чье имущество, включая жилые помещения и транспортные средства, пострадало, должны получить компенсационные выплаты в течение трех дней. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Сегодня, 24 июля, в Ялте прошло совещание, в ходе которого были рассмотрены меры, принимаемые ответственными службами, и предложены решения для наиболее актуальных вопросов.

«Особое внимание уделили выплатам за поврежденное жилье и автомобили. Люди должны получить их в течение трех дней. При необходимости для этого будут привлечены дополнительные средства из внебюджетных источников», — заявил глава республики.

Он подчеркнул, что руководители на местах должны поддерживать постоянный контакт с жителями и не просто принимать жалобы, а добиваться реального результата.