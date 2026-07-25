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НовостиОбщество25 июля 2026 6:27

В субботу без воды остались два города и 17 сел в Крыму

Из-за ремонтных работ и аварий на сетях ограничено водоснабжение в Евпатории, Судаке и приморских населенных пунктах
Александра ТИМОЩЕНКО
Ограничение связано с аварией на сетях

Ограничение связано с аварией на сетях

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму в субботу без водоснабжения остались жители Евпатории, Судака и 17 сел, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

В Евпатории, а также в поселках Заозерное, Мирный и Новоозерное вода отключена в связи с проведением ремонтных работ. В Судаке и селах Морское, Громовка, Междуречье, Новый Свет, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка, Миндальное и Переваловка ограничение связано с аварией на сетях «Крымэнерго».

Также из-за этого без воды остались села Шубино, Токарево, Синицино и Яркое Поле под Феодосией.

Информация о сроках восстановления водоснабжения уточняется.