В субботу без воды остались два города и 17 сел в Крыму

Ограничение связано с аварией на сетях Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму в субботу без водоснабжения остались жители Евпатории, Судака и 17 сел, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

В Евпатории, а также в поселках Заозерное, Мирный и Новоозерное вода отключена в связи с проведением ремонтных работ. В Судаке и селах Морское, Громовка, Междуречье, Новый Свет, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка, Миндальное и Переваловка ограничение связано с аварией на сетях «Крымэнерго».

Также из-за этого без воды остались села Шубино, Токарево, Синицино и Яркое Поле под Феодосией.

Информация о сроках восстановления водоснабжения уточняется.