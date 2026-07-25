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НовостиОбщество25 июля 2026 6:45

В Судаке 72 семьи получили ключи от новых квартир

Восьмиэтажный дом построен по госпрограмме развития Крыма
Александра ТИМОЩЕНКО
Фото: пресс-служба Минстроя РК

Фото: пресс-служба Минстроя РК

В Судаке состоялось вручение ключей от новых квартир жителям города. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительства Республики Крым, новоселами стали 72 семьи.

Восьмиэтажный жилой дом построен по государственной программе развития Крыма. В нем расположены 72 двух- и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой. В каждой установлены индивидуальный газовый котел и приборы учета. На благоустроенной территории уже работает детская площадка.

- Современное жилье с чистовой отделкой уже ждёт заселения по госпрограмме развития Крыма, - отметили в Минстрое Крыма