В Судаке 72 семьи получили ключи от новых квартир

Фото: пресс-служба Минстроя РК

В Судаке состоялось вручение ключей от новых квартир жителям города. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительства Республики Крым, новоселами стали 72 семьи.

Восьмиэтажный жилой дом построен по государственной программе развития Крыма. В нем расположены 72 двух- и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой. В каждой установлены индивидуальный газовый котел и приборы учета. На благоустроенной территории уже работает детская площадка.

- Современное жилье с чистовой отделкой уже ждёт заселения по госпрограмме развития Крыма, - отметили в Минстрое Крыма