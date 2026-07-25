На трассе Севастополь - Инкерман столкнулись две иномарки

Фото: полиция Севастополя

Утром на нулевом километре автодороги «Севастополь – Инкерман» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в полиции Севастополя.

По предварительным данным, 21-летняя водитель иномарки не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшейся впереди машиной. После удара ее автомобиль выехал вперед, задел пешеходное ограждение и опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у участников аварии не выявлено. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, регулируют движение и помогают водителям.