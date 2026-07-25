Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2026 8:32

На трассе Севастополь - Инкерман столкнулись две иномарки

Пострадавших нет
Александра ТИМОЩЕНКО
Фото: полиция Севастополя

Фото: полиция Севастополя

Утром на нулевом километре автодороги «Севастополь – Инкерман» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в полиции Севастополя.

По предварительным данным, 21-летняя водитель иномарки не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшейся впереди машиной. После удара ее автомобиль выехал вперед, задел пешеходное ограждение и опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у участников аварии не выявлено. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, регулируют движение и помогают водителям.