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НовостиОбщество25 июля 2026 9:35

В Крыму более 7 тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от Социального фонда

Страховая пенсия по старости назначается при наличии гражданского стажа и необходимого количества пенсионных баллов
Александра ТИМОЩЕНКО
Страховая пенсия по старости для военных пенсионеров назначается без учета фиксированной выплаты

Страховая пенсия по старости для военных пенсионеров назначается без учета фиксированной выплаты

Фото: Светлана Макеева. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму свыше семи тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от регионального отделения Социального фонда России (СФР), сообщили в пресс-службе организации.

Право на вторую пенсию возникает у бывших военнослужащих, которые после увольнения продолжили работать в гражданских организациях, а работодатели отчисляли за них страховые взносы.

Для назначения выплаты необходимо достичь общеустановленного возраста: в 2026 году это 64 года для мужчин (1962 года рождения) и 59 лет для женщин (1967 года рождения). Также требуются страховой стаж (не менее 15 лет), не учтенный при назначении пенсии по линии силового ведомства, и минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов - 30.

Страховая пенсия по старости для военных пенсионеров назначается без учета фиксированной выплаты и ежегодно индексируется. Если пенсионер продолжает работать, его страховая пенсия также индексируется с 1 января и корректируется с 1 августа.