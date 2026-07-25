В Крыму более 7 тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от Социального фонда

Страховая пенсия по старости для военных пенсионеров назначается без учета фиксированной выплаты Фото: Светлана Макеева. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму свыше семи тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от регионального отделения Социального фонда России (СФР), сообщили в пресс-службе организации.

Право на вторую пенсию возникает у бывших военнослужащих, которые после увольнения продолжили работать в гражданских организациях, а работодатели отчисляли за них страховые взносы.

Для назначения выплаты необходимо достичь общеустановленного возраста: в 2026 году это 64 года для мужчин (1962 года рождения) и 59 лет для женщин (1967 года рождения). Также требуются страховой стаж (не менее 15 лет), не учтенный при назначении пенсии по линии силового ведомства, и минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов - 30.

Страховая пенсия по старости для военных пенсионеров назначается без учета фиксированной выплаты и ежегодно индексируется. Если пенсионер продолжает работать, его страховая пенсия также индексируется с 1 января и корректируется с 1 августа.