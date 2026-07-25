Евпатория и три поселка остались без света и воды после атаки ВСУ

Вода подается с минимальным давлением Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

После очередной ночной атаки Вооруженных сил Украины на электросетевую инфраструктуру Евпатория и три прибрежных поселка полностью остались без электроэнергии и водоснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян.

По его словам, электроснабжение отсутствует в Евпатории, а также в поселках Мирное, Заозерное и Новоозерное. Из-за этого вода подается с минимальным давлением. В многоэтажных домах, где есть возможность, управляющие компании организовали доступ для набора воды.

В городе и поселках работают центры содействия населению. В Евпатории один центр открыт с 10:00 до 20:00 на проспекте Ленина, 2, еще два - на проспекте Победы, 31 и в микрорайоне Исмаил-бей (школа №18, старый корпус) - с 10:00 до 18:00. В посёлках Новоозерное (ул. Героев-Десантников, 3), Мирный (ул. Сырникова, 25) и Заозёрное (ул. Садовая, 1) центры также работают с 10:00 до 18:00.

Ремонтные работы ведутся круглосуточно. Ранее Оганесян сообщил, где в Евпатории есть бензин в свободной продаже. Он поблагодарил жителей и гостей города за терпение.