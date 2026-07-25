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НовостиОбщество25 июля 2026 12:44

В Крыму из-за непогоды просят ограничить выход в море

С 25 по 26 июля на полуострове ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер
Александра ТИМОЩЕНКО
Есть вероятность подтопления территории

Есть вероятность подтопления территории

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщили в РСЧС республики, вечером 25 июля, а также ночью и утром 26 июля на полуострове пройдут сильные дожди, в южных и восточных районах - особенно интенсивные. Непогоду усилят грозы и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей полуострова ограничить выход в море и избегать нахождения вблизи русел рек. Существует вероятность подтопления территории. Пешеходам рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, водителям - строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Из-за усиления ветра запрещено разведение открытого огня. При возникновении происшествий необходимо звонить по телефонам «101» или «112».