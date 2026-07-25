В Большой Ялте появились новые центры содействия и пункты зарядки телефонов

Жителей просят брать с собой зарядные устройства. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В Большой Ялте в субботу расширили сеть Центров содействия населению и пунктов для зарядки телефонов. Как сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко, новые точки открылись в Никите (поселковый центр культуры), Краснокаменке (кольцо у магазина «Сигма») и Стройгородке (ЖК «Белый парус» у входа в управляющую компанию, до 17:00).

Центры содействия работают в зданиях администрации и территориальных органов во всех районах Большой Ялты с 09:00 до 20:00 ежедневно (в Ялте - с 07:00 до 20:00 в рабочие дни и с 08:00 до 20:00 в выходные). Круглосуточно действует ЕДДС на улице Дзержинского, 15, где также доступен бесплатный Wi-Fi.

Зарядить телефоны можно в сети магазинов «ПУД», «Яблоко», «Соседи», аптеках, а также в кафе, ресторанах и на других площадках. С полным списком адресов можно ознакомиться на официальных ресурсах.

Жителей просят по возможности брать с собой зарядный блок, кабель и удлинитель, чтобы помочь большему количеству людей. Аварийные бригады продолжают восстановление электроснабжения.