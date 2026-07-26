Часть Крыма обесточена из-за атак БПЛА

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Часть Крыма осталась без электричества из-за атак беспилотников на энергетические объекты, сообщили в пресс-службе компании «Крымэнерго».
В республике продолжают действовать ограничения на подачу электроэнергии. Отключения происходят в зависимости от ситуации в разных энергорайонах. Наибольшие трудности с обеспечением стабильного электроснабжения наблюдаются в северо-западной, восточной и южной частях Крыма.
«Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети», — отметили в «Крымэнерго».