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НовостиЧто происходит26 июля 2026 6:02

Часть Крыма обесточена из-за атак БПЛА

Энергетики круглосуточно восстанавливают электросети
Анастасия БУРМИСТРОВА
Крым частично обесточен из-за атак БПЛА на энергообъекты.

Крым частично обесточен из-за атак БПЛА на энергообъекты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Часть Крыма осталась без электричества из-за атак беспилотников на энергетические объекты, сообщили в пресс-службе компании «Крымэнерго».

В республике продолжают действовать ограничения на подачу электроэнергии. Отключения происходят в зависимости от ситуации в разных энергорайонах. Наибольшие трудности с обеспечением стабильного электроснабжения наблюдаются в северо-западной, восточной и южной частях Крыма.

«Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети», — отметили в «Крымэнерго».