В сообщении с Крымом с опозданием следуют 8 поездов «Таврия»

Поезда крымского направления идут с опозданием из-за непогоды в Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за плохой погоды в Ростовской области 26 июля задерживаются четыре поезда «Таврия», идущие из Крыма, и четыре поезда, следующие в Крым. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

По информации перевозчика, на пути в Крым на 6,5 часов опаздывает поезд № 179 Санкт-Петербург — Керчь отправлением 24 июля, поезд № 028 Москва — Керчь отправлением 25 июля — на 7 часов, поезд № 474 сообщением Москва — Керчь отправлением 24 июля задерживается на 8 часов и поезд № 18 Москва — Керчь отправлением 25 июля на 6,5 часов.

«Автобусы в Керчи будут ждать пассажиров», — отметили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

Кроме того, в пути задерживается поезд № 018 Керчь — Москва, отправлением 25 июля, на 4,5 часа. Поезд № 28 Керчь — Москва, отправлением 25 июля, опаздывает 4 часа, а также поезд № 180 и № 008 Керчь — Санкт-Петербург, отправлением 25 июля, на 5 часов.