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НовостиЧто происходит26 июля 2026 14:01

Мужчина сорвался с 15-метрового каменистого склона в Севастополе

Спасатели эвакуировали мужчину, упавшего со скалы в районе пляжа «Инжир»
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

В Севастополе спасатели провели операцию по эвакуации мужчины, который упал со скалы. По информации губернатора города Михаила Развожаева, происшествие случилось возле пляжа «Инжир».

О случившемся в спасательную службу Севастополя сообщили очевидцы. Мужчина оступился и упал с каменистого склона с высоты около 15 метров. Он получил черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

На место происшествия незамедлительно прибыла дежурная бригада поисково-спасательного отряда «Таврос». Несмотря на сложные погодные условия и темное время суток, спасательное судно подошло к берегу на максимально близкое расстояние. Спасатели оказали первую помощь и эвакуировали пострадавшего на катере в Балаклаву, где передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.