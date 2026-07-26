Мужчина сорвался с 15-метрового каменистого склона в Севастополе

Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

В Севастополе спасатели провели операцию по эвакуации мужчины, который упал со скалы. По информации губернатора города Михаила Развожаева, происшествие случилось возле пляжа «Инжир».

О случившемся в спасательную службу Севастополя сообщили очевидцы. Мужчина оступился и упал с каменистого склона с высоты около 15 метров. Он получил черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

На место происшествия незамедлительно прибыла дежурная бригада поисково-спасательного отряда «Таврос». Несмотря на сложные погодные условия и темное время суток, спасательное судно подошло к берегу на максимально близкое расстояние. Спасатели оказали первую помощь и эвакуировали пострадавшего на катере в Балаклаву, где передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.