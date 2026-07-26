Пять населенных пунктов Алушты попали в зону чрезвычайной ситуации

Пять населенных пунктов в Алуште включили в зону ЧС. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава городской администрации Алушты Галина Огнева объявила о расширении границ зоны чрезвычайной ситуации. В нее включили пять населенных пунктов.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 26 июля было решено объявить зоной чрезвычайной ситуации населенные пункты Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское и Лесное из-за отсутствия электричества более 48 часов.

«С понедельника, 27 июля, подать заявление можно будет через портал «Госуслуги». Также в муниципальном округе Алушта будут открыты дополнительные пункты приема заявлений. Информация о местоположении пунктов будет опубликована дополнительно», — сообщила глава городской администрации Галина Огнева.