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НовостиЧто происходит26 июля 2026 14:54

Пять населенных пунктов Алушты попали в зону чрезвычайной ситуации

Зону ЧС расширили из-за отключений электричества
Анастасия БУРМИСТРОВА
Пять населенных пунктов в Алуште включили в зону ЧС.

Пять населенных пунктов в Алуште включили в зону ЧС.

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава городской администрации Алушты Галина Огнева объявила о расширении границ зоны чрезвычайной ситуации. В нее включили пять населенных пунктов.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 26 июля было решено объявить зоной чрезвычайной ситуации населенные пункты Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское и Лесное из-за отсутствия электричества более 48 часов.

«С понедельника, 27 июля, подать заявление можно будет через портал «Госуслуги». Также в муниципальном округе Алушта будут открыты дополнительные пункты приема заявлений. Информация о местоположении пунктов будет опубликована дополнительно», — сообщила глава городской администрации Галина Огнева.