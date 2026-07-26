Правительство РФ утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма

На каждого работника организациям туриндустрии предоставят выплату в размере трех МРОТ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России утвердило порядок предоставления федеральных выплат в размере трех МРОТ на каждого сотрудника для организаций туристской индустрии Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Финансовая помощь поможет сохранить рабочие места и выполнить обязанности перед туристами. Предприниматели также смогут использовать полученные средства для возмещения расходов, связанных с отменой бронирования, оформленного и оплаченного до 20 июня 2026 года.

«Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие. Она предоставляется единовременно исходя из численности сотрудников за июнь», — отметил глава Крыма.

Для индивидуальных предпринимателей к числу сотрудников добавляется сам ИП, а если у предпринимателя нет наемных работников, субсидия составит 81 279 рублей. Получатель выплат обязан сохранить штат сотрудников на уровне не менее 80% от числа занятых по состоянию на 1 июня 2026 года или сократить его не более чем на двух человек.