Из-за атак ВСУ в Крыму отключили свет

Из-за атак киевского режима Крым частично остался без электричества 27 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, из-за атак киевского режима Крым частично остался без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Украинские беспилотники вновь атаковали объекты энергоснабжения. Из-за этого нет возможности подавать электричество в часть населенных пунктов полуострова.

«Сложная обстановка на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма», – говорится в сообщении.

В республике действуют ограничения энергоснабжения. Свет отключают оперативно. Это зависит от ситуации в энергорайонах. Восстановление электросети ведется круглосуточно.