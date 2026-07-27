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НовостиОбщество27 июля 2026 5:24

Из-за атак ВСУ в Крыму отключили свет

Из-за атак киевского режима Крым частично остался без электричества 27 июля
Алексей ЕЛАГИН
Из-за атак киевского режима Крым частично остался без электричества 27 июля

Из-за атак киевского режима Крым частично остался без электричества 27 июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, из-за атак киевского режима Крым частично остался без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Украинские беспилотники вновь атаковали объекты энергоснабжения. Из-за этого нет возможности подавать электричество в часть населенных пунктов полуострова.

«Сложная обстановка на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма», – говорится в сообщении.

В республике действуют ограничения энергоснабжения. Свет отключают оперативно. Это зависит от ситуации в энергорайонах. Восстановление электросети ведется круглосуточно.