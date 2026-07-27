В Севастополе восстановили энергоснабжение большей части города

Энергоснабжение большей части Севастополя восстановили 27 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, энергоснабжение большей части Севастополя восстановили. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено», – рассказал глава города-героя.

Губернатор уточнил, что это сделано по временной схеме. Развожаев сообщил, что всю ночь энергоснабжение восстанавливали десятки людей. Однако дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется. Поэтому, как пояснил Развожаев, совсем обойтись без ограничений пока невозможно.

«Специалисты «Севастопольэнерго» продолжают выполнять необходимые работы и переключения в рамках установленного лимита мощности», – заключил Развожаев.