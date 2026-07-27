Фитнес-тренер из Новосибирска рассказала, как успеть привести себя в форму к отпуску

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Фитнес-тренер Кристина Колоколова поделилась рекомендациями для тех, кто только сейчас вспомнил о подготовке к отпуску. По ее словам, жесткие диеты помогают быстро сбросить вес, но приводят к потере мышечной массы, усталости и срывам. Гораздо эффективнее сочетать умеренное питание с физической активностью.

Летом тренер советует делать акцент на лимфодренажные упражнения (чтобы бороться с отеками), силовые тренировки для поддержания мышц и кардио на открытом воздухе. Самые энергозатратные виды спорта в теплый сезон — велосипед (до 1000 ккал/час), ролики (около 650 ккал/час) и плавание (примерно 500 ккал/час), передает «Горсайт».

Тем, кто хочет привести себя в форму быстро, Кристина рекомендует пересмотреть питание: добавить больше белка, овощей и фруктов. Также важно уделить внимание спине, растяжке и миофасциальному расслаблению — это снимает напряжение, улучшает лимфоток и уменьшает отеки. Для домашних тренировок подойдут степпер или мини-беговая дорожка, которые помогут повысить ежедневную активность без выхода из дома.