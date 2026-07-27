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НовостиЧто происходит27 июля 2026 7:45

За сутки в Крыму произошло пять пожаров

Сотрудники МЧС потушили пять пожаров в Крыму 26 июля
Алексей ЕЛАГИН
Сотрудники МЧС потушили пять пожаров в Крыму 26 июля

Сотрудники МЧС потушили пять пожаров в Крыму 26 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, в Крыму потушили в общей сложности пять пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в республике ликвидировали один техногенный пожар в жилом секторе. Кроме того, еще два случая связаны возгоранием сухой растительности. Кроме того, в республике дважды тушили горящий мусор.

Сотрудники МЧС отреагировали на четыре ДТП. Они обеспечивали пожарную безопасность аварийного участка.

«Проводилось деблокирование. Оказана помощь 10 людям», – говорится в сообщении.