За сутки в Крыму произошло пять пожаров

Сотрудники МЧС потушили пять пожаров в Крыму 26 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, в Крыму потушили в общей сложности пять пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в республике ликвидировали один техногенный пожар в жилом секторе. Кроме того, еще два случая связаны возгоранием сухой растительности. Кроме того, в республике дважды тушили горящий мусор.

Сотрудники МЧС отреагировали на четыре ДТП. Они обеспечивали пожарную безопасность аварийного участка.

«Проводилось деблокирование. Оказана помощь 10 людям», – говорится в сообщении.