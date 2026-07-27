Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит27 июля 2026 8:45

В Севастополе ограничат электроснабжение у абонентов второй очереди

В части Севастополя не будет электричества до 15.00 27 июля
Алексей ЕЛАГИН
В части Севастополя не будет электричества до 15.00 27 июля

В части Севастополя не будет электричества до 15.00 27 июля

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

До трех часов дня понедельника, 27 июля, в части Севастополя не будет электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Севастопольэнерго».

«С 12.00 до 15.00 электроснабжение будет ограничено для потребителей 2-й очереди», – говорится в сообщении.

Это связано с дефицитом мощности в крымской энергосистеме. Без света останутся центр, а также Нахимовский, Ленинский районы, а также Инкерман. Ограничения, в частности, затронут торговые центры «Лаванда», «SeaMall», «Муссон» и «Ниагара».