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НовостиЧто происходит27 июля 2026 9:16

Школы Крыма с 1 сентября будут работать в штатном режиме

С начала учебного года возобновят работу все школы республики
Анастасия БУРМИСТРОВА
С 1 сентября все школы Крыма возобновят работу в обычном режиме

С 1 сентября все школы Крыма возобновят работу в обычном режиме

Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 сентября школы Крыма возобновят свою работу в обычном режиме, сообщил председатель комитета Госсовета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.

Во время визита в Красногвардейский район Шантаев обсудил с местными жителями один из самых актуальных вопросов — работу школ, и заверил, что с началом нового учебного года все образовательные учреждения возобновят свою работу в штатном режиме.

«Сразу ответил на один из самых частых вопросов — по работе школ: все школы откроются и возобновят работу в штатном режиме уже с 1 сентября, переживать здесь не стоит», — подчеркнул председатель Госсовета.