Школы Крыма с 1 сентября будут работать в штатном режиме

С 1 сентября все школы Крыма возобновят работу в обычном режиме Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 сентября школы Крыма возобновят свою работу в обычном режиме, сообщил председатель комитета Госсовета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.

Во время визита в Красногвардейский район Шантаев обсудил с местными жителями один из самых актуальных вопросов — работу школ, и заверил, что с началом нового учебного года все образовательные учреждения возобновят свою работу в штатном режиме.

«Сразу ответил на один из самых частых вопросов — по работе школ: все школы откроются и возобновят работу в штатном режиме уже с 1 сентября, переживать здесь не стоит», — подчеркнул председатель Госсовета.