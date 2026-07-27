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НовостиЧто происходит27 июля 2026 9:51

За неделю в Крыму произошло три лесных пожара

МЧС Крыма подвело итоги работы за период с 20 по 26 июля
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму за неделю произошло три лесных пожара

В Крыму за неделю произошло три лесных пожара

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

В управлении МЧС Крыма подвели итоги работы за период с 20 по 26 июля. За минувшую неделю в республике произошло свыше 50 возгораний.

По информации чрезвычайного ведомства, на территории полуострова за отчетный период случилось 15 техногенных пожаров, 44 возгорания сухой растительности и 3 лесных пожара. Добровольные пожарные бригады участвовали в ликвидации 13 возгораний.

Кроме того, сотрудники государственного пожарного надзора составили 28 административных протоколов за разведение открытого огня, неправильную эксплуатацию электрооборудования, за неисправность противопожарного водоснабжения, неочистку территорий и курение в неположенных местах.