За неделю в Крыму произошло три лесных пожара

В Крыму за неделю произошло три лесных пожара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

В управлении МЧС Крыма подвели итоги работы за период с 20 по 26 июля. За минувшую неделю в республике произошло свыше 50 возгораний.

По информации чрезвычайного ведомства, на территории полуострова за отчетный период случилось 15 техногенных пожаров, 44 возгорания сухой растительности и 3 лесных пожара. Добровольные пожарные бригады участвовали в ликвидации 13 возгораний.

Кроме того, сотрудники государственного пожарного надзора составили 28 административных протоколов за разведение открытого огня, неправильную эксплуатацию электрооборудования, за неисправность противопожарного водоснабжения, неочистку территорий и курение в неположенных местах.