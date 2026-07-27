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НовостиЧто происходит27 июля 2026 9:51

В Красногвардейском районе горел частный дом

Сотрудники МЧС потушили горящий дом в Красногвардейском районе Крыма
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Красногвардейском районе Крыма горел частный дом, пожар удалось потушить. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел в селе Александровка. На улице Школьной загорелся частный дом. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что горела кровля одноэтажного дома. Огонь удалось потушить. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

«Жертв и пострадавших нет», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники.