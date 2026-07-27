Ученый объяснил, что убивает краснокнижных птиц в Крыму

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Семилетние исследования показали, что численность крупнейшей степной птицы полуострова остается стабильной — от 2 до 2,5 тысяч особей, но популяция сталкивается с серьезными угрозами.

Старший преподаватель Крымского федерального университета, научный сотрудник лаборатории гидробиологии Григорий Прокопов рассказал «АиФ-Крым» об итогах многолетнего мониторинга дрофы, занесенной в Красную книгу РФ. Исследования проводились при поддержке гранта Русского географического общества.

По словам ученого, численность дроф в Крыму остается относительно стабильной: от двух до двух с половиной тысяч птиц. Кроме того, на зимовку в регион прилетает еще от одной до полутора тысяч особей. Однако популяция регулярно сокращается из-за человеческого фактора.

Основная угроза — отравления. Как пояснил Прокопов, аграрии нередко нарушают технологию внесения приманок для грызунов, рассыпая отравленное зерно на поверхности вместо того, чтобы закапывать его в норки. Птицы склевывают зерно или поедают отравленных грызунов и погибают. Чаще всего такие случаи фиксируются в Черноморском районе.

В Ленинском районе основная причина гибели дроф — столкновения с проводами линий электропередач в ночное время. Ученые продолжают наблюдение за популяцией, чтобы выработать меры по ее сохранению.