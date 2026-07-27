Житель Краснодарского края осужден на три года за смертельное ДТП в Крыму

Фото: прокуратура Крыма

Жителя Краснодарского края приговорили к трем годам лишения свободы за ДТП в Крыму, которое привело к гибели человека. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.

Авария случилась в июле 2024 года на трассе «Таврида – Джанкой» в Нижнегорском районе. Суд установил, что виновником аварии стал 21-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», который выехал на встречную полосу и столкнулся с «Деу Нексией». Трагедия привела к гибели водителя автомобиля «Деу».

Суд назначил виновному три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.