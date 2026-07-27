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НовостиОбщество27 июля 2026 11:05

Поезда «Таврия» крымского направления продолжат курсировать до Керчи

Поезда крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк
Анастасия БУРМИСТРОВА
Пассажиров между Керчью и станциями в Крыму перевозят автобусами.

Пассажиров между Керчью и станциями в Крыму перевозят автобусами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезда «Таврия» в сообщении с Крымом будут ходить от и до станции Керчь-Южная Новый парк включительно до 3 августа, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Все поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 3 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже», — сказано в сообщении.

Для перевозки пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организованы автобусные маршруты.