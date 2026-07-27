Хозяйка залива Счастья: история любви адмирала Невельского, нашедшего музу в Иркутске

Мурал памяти Невельского в Николаевске-на-Амуре Фото: Администрация Николаевского района

Геннадий Невельской, первооткрыватель и исследователь Дальнего Востока, встретил свою будущую жену Екатерину Ельчанинову в 1849 году. Она стала его верной спутницей и помощницей во всех экспедициях.

Ровно 175 лет назад, в 1851 году, в Крестовоздвиженском храме Иркутска обвенчались капитан 1-го ранга, будущий адмирал Геннадий Невельской и выпускница Смольного института благородных девиц Екатерина Ельчанинова. История их знакомства — это история любви, преодолевшей сомнения, расстояние и суровые условия дальневосточных экспедиций.

Невельской, уже прославившийся к тому времени открытием пролива между Сахалином и материком, познакомился с Екатериной во время остановки в Иркутске по пути в Петербург. 36-летний моряк, невысокого роста, с лицом, отмеченным оспой, сразу же влюбился в молодую, красивую и веселую девушку, но посчитал, что не достоин ее. Он даже избегал встреч, однако Екатерина, осознав его благородство и храбрость, поняла, что совершила ошибку, отвергнув его внимание, передают наши коллеги из «АиФ Иркутск».

Их повторная встреча состоялась перед новой экспедицией Невельского. На этот раз мореплаватель не стал медлить: он сделал предложение, и Екатерина, вдохновленная примером верности супруги генерал-губернатора и дружбой семьи с декабристами, дала согласие. Свадьбу сыграли в Иркутске в апреле 1851 года, а уже через две недели новобрачная отправилась с мужем в путь на Дальний Восток, преодолев 5000 верст верхом и по воде.

В течение пяти лет Екатерина сопровождала мужа в Амурской экспедиции, выучила язык местных жителей и помогала в исследованиях, заслужив уважение и имя «Хозяйки залива Счастья». Ее верность и преданность навсегда остались в истории как пример любви и служения делу мужа.