Крымский мост открыли для машин

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП
В понедельник, 27 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.
Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 13.55. Людей просили сохранять спокойствие.
В 14.29 стало известно, что ограничения сняли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.