Крымчанина судили за призывы к экстремизму

Крымчанин призывал к экстремизму и получил 1,5 года колонии Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Симферопольском районе 35-летнего жителя Крыма признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В 2022 году крымчанин в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий по национальному признаку. Было возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали сотрудники ФСБ.

Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчине на два года запретили администрировать сайты.