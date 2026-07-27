Крымчанам напомнили о правилах вывоза мусора

Фото: Михаил ГЛАДЧУК\"Крымская газета"

Жители Крыма иногда путают виды отходов, оставляя у контейнерных площадок мебель, ветки и даже строительный мусор. Крупногабаритные предметы (диваны, шкафы, матрасы, тумбы) запрещено складывать в обычные баки. В Симферополе для этого оборудовано 80 спецплощадок с бункерами. Строительный мусор — кирпич, бетон, кафель, цемент — региональный оператор не вывозит. Для этого нужно обращаться в лицензированные организации. Стоимость вывоза бункером объемом 8 кубометров варьируется от 14 тысяч рублей (Советский район) до 39,5 тысячи (Ленинский район).

Растительные отходы (ветки, листва) также не относятся к ТКО. Их вывоз — обязанность собственника участка или управляющей компании. Оставлять их у контейнеров бессмысленно — их не заберут.

Недавно в Симферополе экипаж мусоровоза обнаружил в контейнерах огромные булыжники. Камни могли вывести из строя гидравлический пресс и повредить пластиковые баки. Коммунальщики предупреждают: за такие нарушения предусмотрена ответственность, передает «Крымская газета».

Контейнеры к месту погрузки должна выкатывать управляющая компания — это уже включено в плату за содержание жилья. Даже если квартира пустует, оплачивать вывоз ТКО необходимо. Перерасчет возможен только при документальном подтверждении отсутствия.

Если контейнеров не хватает, жителям следует обращаться в УК через приложение «Госуслуги Дом». Санитарные нормы допускают не более восьми контейнеров на одной площадке, при необходимости их количество могут увеличить.