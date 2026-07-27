В Севастополе столкнулись автобус Ford и грузовик: пострадали женщина и две девочки

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В понедельник, 27 июля, в Севастополе столкнулись специализированный автобус Ford и грузовик Ford Transit, в результате чего пострадали женщина и две девочки. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 10 утра около дома №262/3 на проспекте Генерала Острякова. 67-летний мужчина ехал за рулем автобуса, предназначенного для перевозки организованных групп детей. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель не уступил дорогу грузовику. За рулем этой машины находился 23-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса. В больницу попали 17-летняя и семилетняя девочки, а также 41-летняя женщина. По факту случившегося проводится проверка.