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НовостиЧто происходит27 июля 2026 12:42

В Севастополе столкнулись автобус Ford и грузовик: пострадали женщина и две девочки

Женщина и две девочки пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Севастополе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В понедельник, 27 июля, в Севастополе столкнулись специализированный автобус Ford и грузовик Ford Transit, в результате чего пострадали женщина и две девочки. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 10 утра около дома №262/3 на проспекте Генерала Острякова. 67-летний мужчина ехал за рулем автобуса, предназначенного для перевозки организованных групп детей. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель не уступил дорогу грузовику. За рулем этой машины находился 23-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса. В больницу попали 17-летняя и семилетняя девочки, а также 41-летняя женщина. По факту случившегося проводится проверка.