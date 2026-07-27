Во дворах негазифицированных многоквартирных домов Ялты появятся площадки для готовки

Для жителей негазифицированных МКД в Ялте организуют горячее питание. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ялте для жителей многоквартирных домов, в которых отсутствует газ, организуют горячее питание, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.

По его словам, во дворах негазифицированных многоквартирных домов будут оборудованы специальные пункты для приготовления пищи. На площадках установят плиты, столы и палатки.

«Будем просить старших домов подключаться к организации – надеюсь на содействие. Охватить более полутора тысяч домов за день невозможно, но работа стартовала», – отметил Олефиренко.

Кроме того, для решения проблемы власти намерены обсудить сотрудничество с предпринимателями по приготовлению готовых обедов местным жителям по себестоимости. Тем, кто выразит желание помочь, обещают меры поддержки и субсидии.