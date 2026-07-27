Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 13:03

Студенческие отряды Крыма провели викторины для более 100 детей

Мероприятие состоялось в Лозовской специальной школе-интернате
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов

Фото: пресс-служба Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов

Крымские студенческие отряды организовали серию интерактивных викторин и развивающих игр для более чем 100 детей. Об этом сообщает «МК в Крыму».

Мероприятие провели в Лозовской специальной школе-интернате. В этом мероприятии приняли участие Чернышевского детского дома и других учреждений. Организаторы хотели создать благоприятную среду для интеллектуального досуга детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Кроме того, викторины помогают детям учиться работать в команде, быстро принимать решения и проявлять инициативу.