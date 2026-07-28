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НовостиОбщество28 июля 2026 2:36

Погода на 28 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Пляжный сезон в разгаре

Пляжный сезон в разгаре

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

28 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...27°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Алуште +23°...+24°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +23°…+25°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Керчи +25°…+27°, южный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +22°… +26°, юго-западный ветер 7-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +22°…+25°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Джанкое +27°… +28°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Бахчисарае +25°…+27°, западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +20…+25°, в Азовском +25°.