Погода на 28 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
28 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 27...29°.
В Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Тепло 27...29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...27°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Алуште +23°...+24°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +23°…+25°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.
В Керчи +25°…+27°, южный ветер 5-7 м/с. Ясно.
В Феодосии +22°… +26°, юго-западный ветер 7-8 м/с. Ясно.
В Черноморском +22°…+25°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Джанкое +27°… +28°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Бахчисарае +25°…+27°, западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +20…+25°, в Азовском +25°.