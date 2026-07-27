Жители Алушты временно не смогут подать заявления на выплаты по ЧС через «Госуслуги»

В Алуште временно не принимают заявления на выплаты при ЧС через «Госуслуги» Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алуште временно прекращен прием заявлений на выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций через портал «Госуслуги», сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

Подача заявлений на выплаты пострадавшим от ЧС через портал «Госуслуги» временно приостановлена из-за технических неполадок. Подать заявление можно лично в центрах муниципалитетов.

«Прием заявлений осуществляется в течение двух месяцев с момента объявления ЧС. По всем вопросам обращайтесь на круглосуточную горячую линию администрации города по телефону: +7 978 965 46 85», — написала Огнева.