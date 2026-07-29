Погода на 29 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
29 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Тепло 24...26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +23°...+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +23°…+27°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.
В Керчи +25°…+26°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +22°… +26°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +22°…+24°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Джанкое +25°… +27°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +24°…+25°, западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +20…+25°, в Азовском +25°.