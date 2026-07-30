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НовостиОбщество30 июля 2026 2:05

Погода на 30 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Вода в Черном море прогрелась до 25 градусов

Вода в Черном море прогрелась до 25 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

30 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Тепло 26...28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...26°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +23°...+26°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +23°…+25°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Керчи +25°…+26°, северный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +22°… +26°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +22°…+25°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +25°… +27°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +24°…+25°, западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +20…+25°, в Азовском +25°.