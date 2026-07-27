В Крыму предложили штрафовать родителей за покупку мототехники детям

Родителей, покупающих несовершеннолетним мототехнику, предложили штрафовать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Директор авто-мотошколы Иван Новиков в эфире «Радио Крым» выступил с инициативой введения значительных штрафов для родителей, приобретающих мотоциклы, квадроциклы и другую технику несовершеннолетним.

«Я считаю, родителей нужно наказывать крупным рублем. Так, чтобы прямо чувствовал, чтобы можно было даже кредит взять», - заявил он.

Новиков отметил, что большинство ДТП с участием подростков происходят из-за отсутствия навыков управления и незнания правил дорожного движения.

«Это как минимум сломанная рука. Люди сами не отдают отчета в том, что они творят, и тем самым делают так, что потом страдают все, а ребенок еще может лишиться жизни», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Крыму действуют временные ограничения на передвижение мототехники в ночное время - с 22:00 до 06:00. За их нарушение водители привлекаются к административной ответственности.