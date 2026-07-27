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НовостиЧто происходит27 июля 2026 16:37

Над Севастополем сбили 3 беспилотника

БПЛА уничтожили в Балаклавском и Ленинском районах
Анастасия БУРМИСТРОВА
Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе.

Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе уничтожены три беспилотника, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Военные отражают атаку ВСУ, уничтожая вражеские беспилотные летательные аппараты с помощью различных средств поражения, включая стрелковое оружие. В Балаклавском и Ленинском районах сбиты три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — призвал глава города.

Напомним, на территории города объявлена воздушная тревога.